Ristoranti e bar ampliano gli spazi esterni

Le attività chiedono di allargarsi, letteralmente, per recuperare spazio e clienti che rischiano di perdere a causa delle norme sul distanziamento interpersonale: l'ampliamento dei plateatici senza spese extra è una delle soluzioni che le categorie economiche hanno proposto nelle ultime settimane e che ora è incoraggiato dal "decreto rilancio" varato ieri dal governo, che introduce la possibilità di allargare gli spazi esterni degli esercizi senza costi aggiuntivi.

Occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico è competenza dei Comuni (anche se in molte situazioni c'è di mezzo anche il parere della soprintendenza) e alcuni di essi, in provincia, si sono già mossi per rendere più semplici le procedure: a Spinea già da domani sarà possibile richiedere l'allargamento degli spazi esterni di bar e ristoranti inviando una mail (indirizzo: protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it), inoltrando la richiesta con allegata una bozza di disegno; per i nuovi plateatici, invece, dovrà essere fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico al Servizio commercio attività produttive. Anche a Mirano ristoranti, bar, pasticcerie e altri esercizi di somministrazione possono fare domanda per l'aumento gratuito. La sindaca Maria Rosa Pavanello ha comunicato che gli esercenti interessati possono inoltrare apposita richiesta al protocollo comunale tramite l’indirizzo email protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it.

E i negozi?

Il Comune di Venezia si sta occupando del tema con una delibera che dovrebbe essere approvata domani e che incentiva bar e ristoranti ad allargarsi con modalità che andranno attuate in deroga ai vincoli della sovrintendenza e ai "pianini". Si tratta di iniziative accolte con favore dalle associazioni di categoria, come Confesercenti, che però invita a fare di più e dare la stessa possibilità anche ai negozi: «È una buona risposta che la giunta comunale abbia deliberato la possibilità di ampliamento delle superfici con modalità rapide e semplificate - dice Cristina Giussani, presidente Confesercenti Venezia-Rovigo - ma ora si deve fare la stessa cosa anche per gli esercizi commerciali, sia nel centro storico che in terraferma». In questo modo anche le attività di vendita guadagnerebbero spazio, esponendo parte della loro merce all'esterno dell'esercizio.

Il sottosegretario all'Interno Achille Variati ha riepilogato: «Per i ristoratori c'è la volontà di ampliare gli spazi dei plateatici: basta una semplice domanda dagli esercenti, con l'assoluti gratuità. I Comuni saranno ristorati di questo minore introito con un primo trasferimento di 127 milioni di euro. Da ex sindaco dico che è una grande opportunità per ridisegnare pezzi di città e revisionare l'architettura urbana dei centri più grossi».