Il Comune di Portogruaro: «Il governo emani il decreto sull'occupazione di suolo pubblico in tempi rapidi»

Tavolo tra sindaco, giunta e dirigenti del Comune di Portogruaro martedì in merito alla questione plateatici per gli esercizi pubblici cittadini. «È chiaro che è indispensabile che il governo emani il decreto sull'occupazione di suolo pubblico in tempi rapidi - afferma il sindaco Maria Teresa Senatore - per poter aiutare i titolari di bar e ristoranti alla luce delle prescrizioni di distanziamento emanate dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato tecnico scientifico».

Dare certezze attività produttive

Dall'amministrazione comunale la volontà di dare certezze alle attività produttive: «Abbiamo dato mandato ai dirigenti del Comune di Portogruaro di procedere da subito alla predisposizione di una procedura semplificata di autorizzazione che verrà attivata immediatamente una volta uscito il decreto governativo - continuano il sindaco Senatore, l'assessore Luigi Geronazzo e l'assessore Bertilla Bravo - Vogliamo e dobbiamo dare certezze alle nostre Attività Produttive, ma se il Governo non risponde in tempi rapidissimi anche i nostri sforzi di celerità saranno vani e le attività non potranno rimettersi in carreggiata rapidamente. Saremo con i titolari delle categorie economiche e le Associazioni di categoria per sollecitare il Governo a scelte coraggiose».