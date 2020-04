Festa della polizia in forma simbolica. Donate uova di Pasqua all'ospedale

La tutela della salute ha imposto quest’anno di celebrare il 168esimo anniversario della polizia di Stato in forma simbolica a Venezia, con la sola deposizione di una corona in memoria dei caduti, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività, da parte del questore Maurizio Masciopinto e del prefetto Vittorio Zappalorto. «Più che un festeggiamento, quest’anno vuole essere un momento di riflession», sono le parole del capo della Polizia Franco Gabrielli ai poliziotti, che vogliono rappresentare un punto di riferimento per tutti, soprattutto in questo delicato momento.



Come esempio di solidarietà, questa mattina il commissariato di Marghera ha donato al personale sanitario del reparto malattie infettive dell’Ospedale all’Angelo di Mestre trenta uova di Pasqua. Il gesto è stato compiuto per testimoniare la vicinanza degli uomini e delle donne della polizia al personale sanitario. Le uova sono state acquistate da una fondazione Onlus che si occupa di dare sostegno a persone affette da autismo.

