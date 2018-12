«Ore straordinarie di lavoro non retribuite»: Cgil contro i Comuni del Miranese 

«Straordinari non retribuiti, o convertiti in riposi, agli agenti della polizia locale del Miranese», è questa la denuncia della Funzione Pubblica Cgil che punta il dito contro l'Unione dei Comuni dell'area. «Dal mese novembre scorso il personale della Municipale che si trova a proseguire il servizio oltre l'orario ordinario per garantire ai cittadini il necessario supporto in occasione degli incontri stradali o di particolari situazioni di viabilità, non si vede riconosciuto il pagamento di queste prestazioni di servizio», afferma Nicola Gallo, Fp Cgil Venezia.

Bilancio e fondi

«Non siamo stati informati - spiega il sindacalista - di alcun problema di bilancio o di esaurimento dei fondi per retribuire il lavoro straordinario che nei casi descritti in precedenza sono un obbligo giuridico per i lavoratori. Per questo sollecitiamo l'ente a liquidare le legittime spettanze maturate dai dipendenti e di garantire quel servizio ai cittadini che costituisce un dovere dell'amministrazione. Abbiamo chiesto conto dell'utilizzo del budget stanziato per questo istituto contrattuale per comprendere se gli stanziamenti economici siano stati sottostimati rispetto alla reale necessità, o vi sia stato qualche errore gestionale, che non può finire per gravare sui lavoratori che operano in strada in supporto alla cittadinanza. Auspichiamo – conclude - che senza ritardo l'amministrazione ritorni sui propri passi e decida di retribuire i propri dipendenti come previsto dal contratto nazionale».