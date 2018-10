Più forza alla polizia locale di Portogruaro: una vigilanza costante anche d'inverno

Sempre più forza al comando di polizia locale del Portogruarese, un comando unico che serve una popolazione di circa 42 mila abitanti, e un territorio che comprende Portogruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro, Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto. Anche per i mesi invernali è stata confermata la presenza quotidiana della pattuglia di Pronto Intervento, che nelle ore serali, come nel 2017, si occuperà dell’attività di controllo e prevenzione degli episodi di microcriminalità e furti nelle abitazioni.

Funzioni

Consta di 21 operatori divisi in 2 turni lavorativi e presenti 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno. Il Comune capofila, Portogruaro, oltre a garantire la sede logistica – ossia il Comando, sito in Borgo Sant’Agnese, nella nuova sede e inaugurato nel mese di dicembre 2017 – mette a disposizione degli altri Comuni il proprio personale specializzato nelle varie materie di competenza: vigilanza ambientale, edilizia, ecologia, vigilanza di polizia commerciale, polizia stradale e nucleo infortunistico. Grazie alla costituzione del Comando unico, e alla condivisione di attrezzature e mezzi di servizio, anche gli altri Comuni facenti parte della convenzione riescono ad avere un servizio di qualità per quello che riguarda la vigilanza.

Pronto intervento

Il pronto intervento prevede un pattugliamento anche nelle zone periferiche e nei quartieri. La presenza di una vigilanza costante ha permesso negli scorsi giorni a una pattuglia della polizia locale di intervenire prontamente dopo un borseggio riuscendo a intercettare e bloccare gli autori di un furto e collaborando così al loro arresto. A breve, inoltre, saranno avviati nuovi corsi di formazione qualificanti per gli operatori della sede di Portogruaro, possibili anche grazie all’accordo tra polizia òocale e Città metropolitana.

Corsi e attività

Si parlerà ad esempio di abbandono e smaltimenti rifiuti, di modulistica univoca per le contestazioni nell’ottica di creare una rete per lo scambio di informazioni celere e immediato tra i comandi, di rilevamento degli incidenti stradali. Un’attività specifica di formazione riguarderà proprio i sinistri stradali e sarà gestita da un docente già operatore della polizia locale di Padova. La formazione sarà di ingente importanza per un polo come quello del Portogruarese che rileva all’incirca 260 sinistri stradali all’anno.