Polplastic Group Partner strategico di Fantic Motor

"Fantic Motor raggiunge l’importante e prestigioso traguardo dei primi 50 anni di produzione di modelli off road Made in Italy. Polplastic è orgogliosa di essere un partner strategico per lo sviluppo delle moto Fantic. Infatti, lo staff tecnico della Polplastic ha progettato assieme ai tecnici Fantic, tutte le parti estetiche e non - in plastica - del nuovo Caballero. “Il progetto è stato particolarmente stimolante perché si sono coniugate le linee di stile del classico Caballero con le moderne soluzioni tecnico costruttive che oggi si possono ottenere con la plastica” - ha dichiarato Alberto Poletti, Managing di Polplastic Group. Particolari estetici essenziali come il cover del serbatoio, i loghi Caballero in hot stamping, i parafanghi anteriore e posteriore con stampaggio in master, le fiancate assemblate e agganciate al veicolo con nuove tecnologie, sono stati sviluppati da Polplastic con successo. Oltre ai pezzi estetici, si sono anche studiati e realizzati pezzi strutturali complessi quali la cassa filtro aria completa di assemblaggio e le piastre del serbatoio pure assemblate Di tutti i prodotti Polplastic ha sviluppato - oltre alla progettazione con Fantic - gli stampi, lo stampaggio e la verniciatura nei propri stabilimenti in Italia".