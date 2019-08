Per una decina di giorni un ponte collegherà le Fondamente Nove al cimitero di San Michele

L'amministrazione veneziana ha approvato oggi la delibera che prevede la realizzazione provvisoria di un ponte galleggiante tra le Fondamente Nove e il cimitero di San Michele in isola, per la precisione in corrispondenza del portale monumentale che un tempo fungeva da ingresso principale. L'opera è affidata alla società Insula Spa e permetterà di raggiungere l'isola a piedi indicativamente da giovedì 31 ottobre a domenica 10 novembre.

Il ponte

L'opera, ricorda l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ripristina un’antica tradizione veneziana che fino al 1950 coincideva con la settimana della commemorazione dei defunti. «Per l’occasione - ha spiegato - sarà assemblato un ponte galleggiante di circa 407 metri di lunghezza e 15,5 metri di larghezza, con elementi modulari come quelli già utilizzati in occasione del ponte votivo del Redentore, della Salute e quello della VeniceMarathon. Il ponte avrà un varco alto 3,5 metri e largo 10, che permetterà il passaggio delle imbarcazioni. Un importantissimo segnale di attenzione verso i tanti cittadini veneziani, e non solo, che in occasione della commemorazione dei defunti potranno recarsi al cimitero direttamente a piedi». Il tutto avrà un costo di 450mila euro.