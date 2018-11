Ponte de le Do Spade rivede la luce: totalmente ricostruito il manufatto a Rialto

Mercoledì cerimonia di riapertura del Ponte de le Do Spade, riaperto a Rialto dopo un mese di chiusura per i lavori di rifacimento eseguiti da Insula. All'inaugurazione presente anche il sindaco Luigi Brugnaro. Il manufatto, una passerella a struttura metallica, parallela al campo de le Beccarie negli anni era stato oggetto di interventi di messa in sicurezza e ripristini temporanei, ed erano numerose le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini.

Ricostruzione totale

Dopo tanti interventi provvisori, il piano di calpestio era stato rivestito con lamiere metalliche, ma nel complesso il ponte presentava evidenti segni di corrosione e versava in uno stato di degrado tale da non consentire il recupero delle strutture. L’intervento, eseguito con i fondi della gestione territoriale, ha previsto pertanto una ricostruzione completa del manufatto. Prima sono state rimosse le strutture esistenti, dopodiché è stato realizzato il nuovo ponte con la conformazione architettonica di quello precedente: una struttura ad arco, composta di due travi metalliche calandrate.

I lavori

La ricostruzione del ponte ha richiesto prima una fase di lavori in officina per la realizzazione dell’impalcato, la zincatura a caldo e la dipintura, rispettando il colore originale. La struttura è stata poi montata e ancorata. In seguito, sono stati posati i nuovi parapetti e sono state costruite le alzatine dei gradini per la posa delle nuove lastre in trachite, in sostituzione alla precedente pavimentazione in misto asfalto. La complessità delle lavorazioni, per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, ha richiesto la chiusura totale al pubblico passaggio. Nei prossimi giorni saranno eseguite le ultime finiture, che non comporteranno interruzioni al transito.