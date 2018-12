Porte aperte all'M9: Biscione incontra dirigenti e insegnanti delle scuole veneziane

Al via al museo M9 l’operazione “porte aperte”. Si è tenuto giovedì il primo degli appuntamenti fissati con il mondo della scuola a cui hanno partecipato circa 140 tra dirigenti e docenti degli istituti superiori di primo e secondo grado della città di Venezia. Nella prossime settimane il road show di presentazione con il mondo della scuola proseguirà coinvolgendo le scuole del territorio metropolitano e via via le altre province e poi le altre regioni.

Il ciclo di incontri

Un ciclo di incontri intitolato “porte aperte” per identificare in modo chiaro l’obiettivo dell’iniziativa che è quello di far diventare M9 un luogo aperto alla città e uno strumento di cui i docenti possono disporre per affiancare la propria didattica. Un coinvolgimento che mira a far inserire nella programmazione scolastica la visita al Museo per i ragazzi.

Visita all'esposizione permanente

Nel corso della serata sono stati presentati il progetto e le iniziative dedicate alle scuole che saranno attivate nei prossimi mesi. I presenti sono stati poi accompagnati nella visita all’esposizione permanente dagli storici e dal direttore, Marco Biscione che crede fortemente in questa iniziativa: «Un museo è espressione dei valori, della storia e dell’identità e di una comunità. E le scuole sono un pezzo importante e fondamentale di questa comunità - ha sottolineato - Questo è il primo museo multimediale in Italia e racconta la storia del Novecento attraverso le trasformazioni della società, degli stili di vita, della politica, dei consumi. All'M9 il visitatore è attivo e nel corso della visita viene richiesta partecipazione ed interazione con contenuti e strumenti. Si tratta di aspetti che rendono un’esperienza unica e coinvolgente».