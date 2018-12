Porto di Chioggia, «Il terminal presenta difficoltà ma anche spunti interessanti»

Del progetto di un terminal d'altura al largo di Chioggia ha parlato lunedì il presidente del Porto, Pino Musolino, al Vega di Marghera. «Si tratta - ha spiegato Musolino, come riferito dall'agenzia Dire - di un progetto presentato da privati che ha alcuni aspetti interessanti, ma che presenta anche delle difficoltà notevoli. Seguiamo con attenzione la proposta senza poter dire niente, perché è un piano di privati e non è in questo momento parte della nostra programmazione. Un terminal a Chioggia non rischia di rallentare i processi decisionali su Venezia, perché in questo ultimo caso c'è un piano con investimenti certi e alla base c'è un lavoro che si sta facendo con le varie articolazioni dello Stato, enti locali, Regione e ministeri, e quello è il mondo della realtà.I privati su loro iniziativa hanno la possibilità di presentare istanze, spunti, progetti come hanno fatto in questo caso. Se e quando la Via darà un parere positivo noi cominceremo l'iter per ragionare sul progetto, che presenta degli elementi interessanti», conclude Musolino.