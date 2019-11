Poste italiane: annullo speciale per il primo compleanno del museo M9

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In occasione del primo anniversario dell’inaugurazione dell’M9, Poste Italiane sarà presente al museo con un annullo filatelico temporaneo. Il timbro figurato sarà disponibile domenica I dicembre, dalle 13 alle 19 nella sede di via Pascoli. Con l’annullo speciale saranno timbrate le corrispondenze presentate direttamente allo sportello e quelle spedite, in tempo utile, al Servizio Filatelia di Mestre (via Torino 88, 30172 Mestre).