Poste Italiane dedica un annullo filatelico a Hemingway

"Poste Italiane parteciperà alla quinta edizione del premio giornalistico “Papa Ernest Hemingway” con un annullo filatelico dedicato, che potrà essere richiesto a Caorle nella postazione temporanea allestita tra via del Mare ed il lungomare Trieste. Il timbro riproduce il ritratto dello scrittore e giornalista americano, nel 120mo anniversario della nascita ed in occasione della quinta edizione del premio giornalistico a lui dedicato. L’annullo potrà essere richiesto nella giornata di domenica 21 luglio dalle 14.00 alle 20.00. Dopo l’utilizzo a Caorle, l’annullo sarà a disposizione per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e il resto del mondo. A conclusione del servizio, il piastrino filatelico sarà depositato al Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico di Roma".