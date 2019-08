Mostra del Cinema, più servizi di collegamento con il Lido

La giunta comunale ha approvato giovedì, in Municipio a Mestre, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Renato Boraso, in accordo con Actv, e su richiesta de La Biennale di Venezia, il potenziamento dei servizi di collegamento di navigazione e automobilistici tra Venezia, il terminal Santa Maria Elisabetta del Lido e il Palazzo del Cinema, in occasione della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per l’intero periodo che va dal 27 agosto al 7 settembre 2019.

Linea Mostra del Cinema

La delibera prevede, come già accaduto per gli anni scorsi, l’autorizzazione alla modifica temporanea del programma di esercizio delle linee interessate. «Dopo la modifica recentemente approvata che vede la linea 20 collegare San Zaccaria e il Lido con 8 coppie di corse a partire dal 13 agosto per migliorare la mobilità tra Lido e Venezia a favore della popolazione residente - commenta l'assessore - si procede alla realizzazione del collegamento verso Lido Casinò della linea 20 e della linea Mostra del Cinema (Ferrovia - P.le Roma - Zattere - San Zaccaria - Lido Casinò)».