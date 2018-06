"Cesare Battisti? Una volta che la Corte avrà deciso spero si andrà verso l'estradizione"

"Credo che una volta che la Corte Suprema brasiliana avrà deciso cosa stabilire per Cesare Battisti si andrà verso un'estradizione, questo è evidente". L'ha dichiarato giovedì mattina il direttore centrale della Polizia criminale, prefetto Nicolò Marcello D'Angelo, a margine della "Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di polizia" che si è svolta all'auditorium della Città metropolitana di via Forte Marghera a Mestre.

"Speriamo in una decisione a breve"

"Su Cesare Battisti più volte ci siamo confrontati e continuiamo a confrontarci con le autorità e la polizia brasiliane. Il compito - ha continuato D'Angelo - è di avere questo tipo di contatti in sede di Interpol. Sul caso è in corso un ricorso alla Corte suprema brasiliana di cui aspettiamo l'esito, speriamo a breve. La richiesta d'estradizione - ha concluso - è stata più volte presentata. Speriamo di ottenere risultati non in tempi troppo lunghi".

"In prima linea su terrorismo e riciclaggio"

La querelle riguardante Cesare Battisti, che ha lasciato una ferita ancora aperta in territorio veneziano dopo l'assassinio di Lino Sabbadin a Caltana di Santa Maria di Sala ed è stato condannato in contumacia per 4 omicidi, è solo una delle vicende su cui la polizia italiana collabora con autorità estere: "Siamo attivi e attenti in particolare sul terrorismo, una priorità - ha sottolineato il prefetto D'Angelo - E' importante poter contare su un interscambio operativo anche sul contrasto al riciclaggio. Gli investimenti dei capitali all'estero, infatti, sono uno dei veicoli che ci permettono di individuare una serie di forze criminali".