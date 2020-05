Riconoscimento alla ricerca Iuav sul tema dell'inclusione sociale

Il progetto Neighbourchange della ricercatrice Iuav Elena Ostanel ha vinto il premio premio Martini promosso dall’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA).

La ricerca della docente di Tecnica e pianificazione urbanistica presso l'università Iuav di Venezia è dedicata allo studio di visioni e strategie per costruire nuove politiche sui temi dell’inclusione urbana, in particolare in contesti che soffrono di un’alta differenziazione sociale. Le strategie saranno adattate all’emergenza sanitaria e a contesti urbani che stanno profondamente cambiando il loro funzionamento.

Il periodo di ricerca svolto dalla ricercatrice Ostanel in Canada, nelo specifico nel quartiere di Parkdale, dà al lavoro un'impronta di carattere extraeuropeo. È stato, infatti, approfondito il tema a partire da un paese particolarmente avanzato per le politiche di community planning.