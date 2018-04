25 aprile, San Marco. Al Ducale premiate le "eccellenze veneziane metropolitane"

Mercoledì si svolgerà la seconda edizione del “Premio Festa di San Marco”, l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rendere omaggio alle “eccellenze veneziane metropolitane”: i cittadini e gli enti che hanno portato prestigio alla città e a tutto il territorio metropolitano con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico.

Cerimonia

La cerimonia, a cui saranno presenti il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, i sindaci della Città Metropolitana di Venezia, e le maggiori autorità cittadine, sarà preceduta dall'esecuzione di brani del coro del Teatro La Fenice. Ingresso a invito a partire dalle 16.30 dalla Porta della Carta.

Esibizioni

L'evento sarà preceduto, in Piazza San Marco, dalle 15.45 da una rievocazione storica, in abiti storici popolari, che si svolgerà lungo la piazza per concentrarsi poi sotto le Procuratie Napoleoniche dove, su un palco attrezzato, si terranno esibizioni artistiche legate alla storia di Venezia, tra queste il racconto della fondazione della città, la dimostrazione di combattimenti e la sfida tra Nicolotti e Castellani. Al termine, ci sarà l'esibizione di un tenore che canterà l'Inno di San Marco.