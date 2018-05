Campiello, la finale a settembre alla Fenice: conducono una giornalista e un comico

L’annuncio è stato dato luendì a Milano, durante l’evento #CampielloRacconta a Villa Necchi Campiglio, nel corso del quale è stata presentata la 56. edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea, promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Mia Ceran ed Enrico Bertolino saranno i conduttori della finale del Premio Campiello, che torna in diretta su Rai 5.

Ultimo atto

La finale, in programma il 15 settembre al teatro La Fenice di Venezia, avrà quindi come padrini una giornalista, Mia Ceran, e un comico e conduttore, Enrico Bertolino. La finale verrà trasmessa in tutto il mondo attraverso Rai Italia. Annunciato anche il ritorno del Premio Campiello per la seconda volta a Monte-Carlo nel Principato di Monaco, la prima tappa estera per presentare il vincitore della 56. edizione. L’evento si svolgerà il 15 ottobre, organizzato dall’ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, in collaborazione con l'Agenzia Communiqué.

Interventi

Matteo Zoppas, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, ha dichiarato: “Il Campiello è una delle manifestazioni culturali tra le più importanti e seguite in Italia, grazie all’impegno degli imprenditori veneti, agli scrittori, al lavoro dei giurati e ai partner che sostengono questo progetto di sinergia tra impresa e cultura. Il Premio Campiello fa parte ormai del patrimonio culturale nazionale e rappresenta la testimonianza concreta dell'impegno sociale e culturale degli imprenditori veneti, della capacità di guardare oltre ai cancelli delle fabbriche e di avere una visione ampia della crescita e dell'evoluzione del Paese".

Piero Luxardo, presidente del Comitato di gestione del Premio Campiello, ha sottolineato: “Questa edizione del Campiello presenta diverse novità, a partire dalla conduzione del suo atto conclusivo. Ringrazio Enrico Bertolino e Mia Ceran per aver accettato di presentare la finale, certo che sapranno valorizzarla con il loro stile. Torneremo inoltre in diretta televisiva su Rai 5, il tutto preservando i valori tradizionali di trasparenza e autonomia che hanno reso il Campiello uno dei concorsi letterari più autorevoli”.

L'evento

L’evento #CampielloRacconta, condotto da Giancarlo Leone, manager televisivo e presidente della Associazione Produttori televisivi (APT), ha coinvolto alcuni protagonisti della storia recente e passata del Premio, personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’economia e dello spettacolo. Hanno partecipato all’evento Carlo Nordio, presidente della Giuria dei Letterati della 56. edizione del Premio Campiello, i giurati Roberto Vecchioni e Philippe Daverio, gli autori Gesuino Nemus, Bearice Masini, Alessandro Bertante, Antonio Scurati, Paolo Colagrande, Enrico Ianniello, Giorgio Falco, Marco Missiroli e Carmen Pellegrino. Presenti con i loro sketch anche i Boiler (Federico Basso, Davide Paniate, Gianni Cinelli) che dal 2013 conducono la selezione della cinquina del Campiello Giovani.

Le altre tappe

Proprio il Campiello Giovani è stato protagonista di #CampielloRacconta. Alcune delle personalità presenti hanno infatti letto brani tratti dai cinque racconti finalisti della 23. edizione del concorso rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, selezionati il 20 aprile scorso a Verona. I cinque finalisti sono: Alma Di Bello, 18 anni di Blevio (Co) con il racconto Blackout, Vincenzo Grasso, 20 anni di Catania, con il racconto Bestiario familiare, Alessio Gregori, 21 anni di Monterotondo (Rm) con il racconto Feromoni, Lorenzo Nardean, 20 anni di San Donà di Piave, con il racconto Natura morta, Elettra Solignani, 17 anni di Verona con il racconto Con i mattoni. Il vincitore del Campiello Giovani, scelto dalla Giuria dei Letterati, sarà annunciato durante la conferenza stampa finale del Premio al Museo Correr la mattina di sabato 15 settembre e premiato la sera stessa sul palco del Teatro La Fenice di Venezia durante la cerimonia finale del concorso rivolto ai senior.

Padova

Prossimo appuntamento del Premio Campiello, il 25 maggio a Padova per la Selezione della Cinquina Finalista da parte della Giuria dei Letterati. In questa occasione verrà anche annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento assegnato ad un autore all’esordio letterario. Tra giugno e luglio si svolgerà il tradizionale tour letterario con gli autori finalisti, che farà tappa in diverse località italiane. Un’iniziativa nata nel 2006, con la quale la Fondazione Il Campiello promuove la cinquina e diffonde la lettura in tutta Italia. Tra le città confermate: Venezia, Cornuda (Tv), Jesolo, Catania, Bologna, Modena, Asiago (Vi), Lido di Venezia, San Candido (Bz), Caorle (Ve), Fanzolo - Villa Emo (TV), e altre in corso di definizione.

Verso la finale

Gli eventi conclusivi della 56. edizione si svolgeranno a Venezia e prevedono: venerdì 14 settembre al Palazzo Ducale l’evento, dedicato ai giovani, Campiello Ducale in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, la mattina di sabato 15 settembre al Museo Correr la conferenza stampa conclusiva del Premio Campiello, infine la sera di sabato 15 settembre la finale del Premio Campiello 2018 al Teatro La Fenice con l’annuncio del vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.