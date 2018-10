Un premio a Kuma e Luna: "Anche grazie a loro sequestrati 40 chili di droga"

Più di 40 chili di droga sequestrati anche grazie all'aiuto di Kuma e Luna, i due cani antidroga della polizia locale di Venezia. Una quantità che è valsa un premio, un pubblico riconoscimento consegnato al nucleo cinofili della polizia locale di Venezia venerdì mattina in occasione della cerimonia per il 152esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Verona, che si è tenuto in Piazza Bra, alla presenza anche del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana.

“Voglio ringraziare il collega Luigi Brugnaro che ha avuto l’intuizione di creare un nucleo cinofilo e per aver garantito una leale e proficua collaborazione tra i nostri due enti – ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina – Gli uomini della polizia municipale rappresentano il biglietto da visita delle nostre città durante i grandi eventi, i concerti, le manifestazioni e nel garantire l’incolumità ogni giorno ai nostri cittadini.

“Quanto abbiamo preso Kuma ci hanno deriso, poi è arrivata anche Luna ed ora Lapo e Hadesz stanno terminando il percorso di addestramento, seguiti dagli istruttori della Scuola cinofila della polizia locale di Milano – commenta il sindaco Brugnaro -. Ad oggi, grazie al loro contributo, siamo diventati un esempio per le altre grandi città”.