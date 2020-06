Premio Grenfellove Marco e Gloria onlus: scelta la tesi migliore all'Università Iuav di Venezia

Un anno fa il premio Grenfellove apriva la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea in architettura all’Università Iuav di Venezia. Quest’anno, in attesa di poter condividere in presenza il momento della premiazione nell’aula magna dei Tolentini, è stata intanto selezionata la tesi migliore della sessione straordinaria di laurea 2018-2019. Fra le 29 tesi proposte, la commissione valutatrice ha scelto “Riprogettare La Havana: proposte di recupero nel Malecòn, il caso dell’edificio 19. Strategie di adattamento e mitigazione dei rischi ambientali sul waterfront” di Rugiada Guidi, laureata con lode nella magistrale Architettura e Innovazione (relatore prof. Salvatore Russo).

La tesi vincitrice

La tesi vincitrice di tre studentesse Iuav,Rugiada Guidi, Luana Tonon e Giulia Branchesi, figlia di un workshop tenutosi all’Havana nel 2018, analizza il difficile rapporto tra la città e i continui eventi estremi di carattere idro-metereologico che la colpiscono. Focalizzandosi su un unico edificio sull’area del Malecòn Tradicional, la studentessa ha analizzato i danni che gli uragani causano alla struttura degli edifici e ha proposto soluzioni tecniche e strategiche per salvaguardare questa parte della città e farla in qualche modo rivivere.

Il premio

Istituito per mantenere viva la memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, mancati tragicamente il 14 giugno 2017 nel rogo della Grenfell Tower, il premio è destinato ai laureati magistrali in architettura e pianificazione dell’Università Iuav di Venezia, dove entrambi i giovani si erano brillantemente laureati. La Fondazione Grenfellove Marco e Gloria Onlus mette a disposizione 3 borse di studio annuali (del valore di 3.000 euro ciascuna), che privilegino i temi della tutela del territorio, dell’ambiente e della sicurezza degli edifici, riservate a studenti che rispondano a particolari condizioni economiche e di merito. Commenta Sara Di Resta, relatrice delle tesi di laurea di Marco e Gloria e presidente della commissione valutatrice: «La tesi premiata approfondisce temi centrali, ai nostri giorni, connessi alla sicurezza del patrimonio mondiale a rischio, riuscendo a contemperare gli aspetti tecnici ed esecutivi dell’intervento con le strategie culturali e sociali per la salvaguardia del patrimonio diffuso».