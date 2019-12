Sempre meno rifiuti nella provincia di Venezia, premiati 13 comuni da Legambiente

La provincia di Venezia si conferma sensibile alla raccolta differenziata e vanta un'alta percentuale di ricilo e un basso accumulo di secco residuo. A cacolare i dati relativi al 2018 è stata Legambiente che ha premiaro, a riguardo, 13 comuni del territorio del bacino Venezia ambiente (la città metropolitana di Venezia più Mogliano Veneto) che hanno raccolto la minor quantità di rifiuti indifferenziati in questo anno.

I comuni premiati

A ricevere il premio di comuni "ricicloni" sono stati:

Categoria di comuni con meno di 5.000 abitanti: Fossalta di Piave (51,8 kg/anno/abitante equivalente di rifiuto secco residuo e 85,1% di differenziata); Cinto Caomaggiore (54,2 kg e 80,1%), Teglio Veneto (65,5 e 75%) e Pramaggiore (72,3 kg e 75,2%).

Una menzione particolare è andata al comune di Venezia che in un anno è riuscito a ridurre di 10 kg (da 239 a 229) la quantità di rifiuto secco residuo per abitante equivalente.

Anche Veritas ha ricevuto un riconoscimento per aver tracciato tutte le filiere dei rifiuti (unico caso in Italia) e per la realizzazione dell’Ecodistretto di Fusina, dove si stanno insediando gli impianti e le aziende che si occupano appunto del trattamento dei rifiuti. Un modo, questo, per accorciare le filiere fino ad arrivare al km zero ed eliminare il traffico e l’inquinamento prodotto dai camion che trasportano i rifiuti.