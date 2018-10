Maratona di Venezia al via: «Modificato il percorso per passare attraverso l'M9» VIDEO

Presentata martedì mattina all'auditorium dell'M9 la 33esima edizione della Huawei Venice Marathon, in programma domenica 28 ottobre a partire dalle 9.15. Partenza da Villa Pisani a Stra, arrivo previsto in Riva Sette Martiri. La 10k prenderà invece il via alle 8.30 dal Parco San Giuliano, con medesimo arrivo della gara "regina".

Tutti i dettagli sulla maratona di Venezia, percorso e info ➡ http://www.veneziatoday.it/~go/i/43522796151215