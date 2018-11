Presentata a Marghera la Nieuw Statendam, nave colosso da 300 metri

È la sedicesima nave costruita da Fincantieri per Holland, la seconda della classe "Pinnacle", dopo la Koningsdam consegnata nel 2016 e prima della terza in dirittura d'arrivo per il 2021. Nieuw Statendam, è questo il nome del nuovo colosso destinato alla Holland American Line, presentato giovedì mattina a Marghera: lunga quasi 300 metri e con una stazza lorda di 99.500 tonnellate, potrà ospitare fino a 2.660 passeggerri in oltre 1.300 cabine.

Minimo impatto ambientale

Come le altre navi della stessa classe, è orientata all'efficienza energetica al minimo impatto ambientale e nel rispetto delle più stringenti misure di sicurezza. Come per la 'Konigsdam' il design è stato curato dal designer Adam Tihany e dall'architetto Bjorn Storbraaten. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, Micky Arison e Arnold Donald di Carnival Corporation, Stein Kruse e Orlando Ashford di Holland American Group e Hollan American Line, Giampiero Massolo e Giuseppe Bono rispettivamente presidente e Ceo di Fincantieri. Presenti anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini.