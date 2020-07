Presentato il calendario di Marghera Estate 2020 | VIDEO

Marghera Estate, il tradizionale e seguitissimo festival che ospita, nei mesi di luglio e agosto, spettacoli di musica, teatro e cinema, presenta per quest'anno un calendario d'eccezione, il cui inizio è previsto per sabato 11 luglio. A darne l'annuncio ufficiale, questa mattina, durante una conferenza stampa tenutasi al Municipio di Marghera, l'assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini, il presidente della Municipalità Gianfranco Bettin, la presidente della III Commissione consiliare Chiara Visentin e il dirigente del Settore Cultura del Comune, Michele Casarin.



«Nel tempo del coronavirus – ha sottolineato l'assessore Venturini – abbiamo davvero temuto di non farcela a organizzare questo, come gli altri appuntamenti, che caratterizzano ormai l'estate veneziana e mestrina: invece grazie al grande lavoro del nostro Settore Cultura, di Vela, di Veritas, al contributo di sponsor e commercianti, ai finanziamenti del Fondo europeo per le Città metropolitane 2014-20 e all'appoggio finanziario dell'amministrazione comunale, siamo riusciti addirittura a raddoppiare, rispetto allo scorso anno, il numero degli eventi in città».

Molteplici saranno le misure atte a garantire la sicurezza sanitaria, a seguito dell'emergenza Covid: quest'anno potrà infatti assistere, come ha spiegato il dirigente Casarin, un numero limitato di persone, cioè circa 400 invece delle consuete 1000.

L'ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli, ma bisognerà essere muniti di biglietto, ritirabile (nel numero massimo di 4 per persona) nello stesso pomeriggio, dalle ore 17 alle 20.30, al chiosco in piazza Municipio. L'orario di inizio è fissato per le 21: si potrà accedere nell'arena tra le ore 20.30 e le ore 20.50, dotati di mascherina e dopo aver effettuato la misurazione della temperatura.

«È davvero una grande soddisfazione – ha osservato la consigliera Visentin – essere riusciti a proporre un cartellone di questo spessore: un modo per dimostrare la vicinanza dell'Amministrazione ai cittadini, in questo difficile periodo».

Il presidente Bettin conclude: «Sarebbe già stato molto importante che Marghera Estate si fosse potuta svolgere anche quest'anno, lo è ancora di più con questi grandi appuntamenti. La rassegna torna in qualche modo alle origini, con gli obiettivi per cui è nata: costituire un momento di socialità e di svago, assistendo a spettacoli di qualità».

Dopo gli appuntamenti riservati a musica e teatro, Marghera Estate continuerà, come da tradizione, con il grande cinema, in programma dall'1 al 30 agosto.