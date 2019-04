M9 riparte: focus su sviluppo, eventi e partnership | VIDEO

«Si riparte con l'idea di fare meglio di quanto fatto finora. Ritengo che non sarà una sfida facile ma di sicuro ci sono delle basi per fare bene - queste le prime parole di Stefano Sernia, nuovo segretario generale di Fondazione di Venezia e amministratore delegato di Polymnia - Il mio ruolo sarà quello di coordinare e supervisionare le attività della fondazione, di M9 e di Polymnia».

Tre dipartimenti per gli eventi

La presentazione del nuovo ad si accompagna alla nomina del nuovo consigliere delegato alla promozione del Distretto M9, Edmondo Pasquetti, che ha spiegato come si partirà da sviluppo, eventi, partnership e comunicazione per far conoscere il complesso e il suo spessore culturale. «Ho pensato a tre diversi dipartimenti - ha spiegato - che saranno responsabili di eventi museali, aziendali e per la popolazione che vive il territorio. Ogni settore avrà un responsabile per far conoscere il più possibile e al meglio la struttura».