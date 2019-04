Biennale 2019, nominata la giuria che assegnerà i Leoni: Rosenthal la presidente

Sarà Stephanie Rosenthal la presidente della giuria della Biennale d'Arte 2019, in programma dall'11 maggio al 24 novembre. Tedesca, è direttrice del Gropius Bau di Berlino, una delle principali gallerie pubbliche tedesche che si occupano di arte contemporanea. Ha curato numerose personali e collettive internazionali, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore artistico della Biennale di Sydney nel 2016. La nomina è stata approvata dal cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, su proposta del direttore artistico Ralph Rugoff.

La giuria

A far compagnia in giuria a Rosenthal ci saranno Defne Ayas, curatrice turco-olandese attualmente impegnata alla V-A-C Foundation di Mosca, Cristiana Collu, direttrice generale della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Sunjung Kim (Corea) curatrice coreana, attualmente presidente della Gwangju Biennale Foundation e Hamza Walker, curatore statunitense, attualmente direttore esecutivo di Laxart, affermato spazio espositivo non profit di Los Angeles.

I premi

Compito della giuria, come di consueto, sarà quello di assegnare i premi ufficiali della manifestazione: i Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale e quello per il miglior partecipante dell'esposizione internazionale May You Live In Interesting Times, nonché il Leone d’Argento per un promettente giovane partecipante dell'esposizione internazionale. A discrezione della giuria stessa, potranno essere assegnati anche un massimo di una menzione speciale alle partecipazioni nazionali e un massimo di due menzioni speciali ai partecipanti di May You Live In Interesting Times. La cerimonia di premiazione si svolgerà contestualmente all'inaugurazione dell'esposizione, sabato 11 maggio, a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.