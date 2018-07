Presidio anti sfratto per evitare che un'anziana finisca per strada: "I turisti li vogliono, lei no"

Erano in tanti venerdì mattina alla Celestia per il presidio anti sfratto nei confronti di un'anziana di 74 anni che, secondo la volontà del nuovo proprietario dell'immobile, dovrà lasciare l'appartamento in cui abita da decenni per fare spazio ai turisti. L'alloggio, per cui la signora avrebbe sempre pagato l'affitto, potrebbe infatti non avere più funzione "residenziale" ma essere messo a disposizione dei milioni di visitatori che ogni anno raggiungono il capoluogo lagunare.

"Venezia non si svende"

Una vicenda emblematica e non dissimile rispetto a tante altre che in città passano sotto silenzio. Per questo motivo l'Associazione sociale per la casa, gli attivisti dei centri sociali e altre realtà (chi presenti, chi fornendo il proprio appoggio) si sono dati da fare organizzando un presidio a suon di cartelli e slogan per chiedere effettive politiche per la residenzialità in laguna: "Stop all'esodo forzato, Airbnb uccide la città", si leggeva in un cartello, "Venezia non si svende", c'era scritto in un altro.

Continua il presidio #antisfratto dell'Assemblea Sociale per la Casa. le parole di @chia_ve sulla situazione pic.twitter.com/TLJ4ksQRla — globalproject.info (@global_project) 20 luglio 2018

Caschi contro l'esecuzione forzata

Alcuni tra i più giovani si sono presentati, non distante dal pontile della Celestia, anche con i caschi, facendosi trovare pronti in caso di arrivo della forza pubblica per l'eventuale esecuzione forzata dello sfratto.