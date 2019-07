Esodo estivo: weekend da bollino nero

E’ il primo bollino nero quello di sabato 27 luglio. Un flusso molto molto intenso di veicoli, infatti, transiterà sulla rete di Autovie tra sabato e domenica. Le prime avvisaglie si sono registrate già giovedì ma è nel tardo pomeriggio di venerdì che i flussi diventeranno ancora più sostenuti soprattutto sulla A4 in direzione Trieste. Sicuramente sotto pressione il tratto San Donà di Piave – Nodo di Palmanova sempre in direzione Trieste e traffico intenso sulla A57 Tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni.

Sabato la giornata da bollino nero e lo si vedrà fin dalle prime ore del mattino, con rallentamenti e code sulla A23 in direzione nodo di Palmanova. Probabili congestioni in più punti della A4 da Venezia a Trieste e altrettanto probabili cose ai caselli in direzione delle località balneari. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, nella giornata di sabato, dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 22.

Bollino rosso per domenica sia in A4 sia in A57 in entrambe le direzioni di marcia. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle sette del mattino alle 22,00. Il meteo non pare sarà amico dei vacanzieri durante questo week end, con piogge quasi certe nella giornata di sabato e temporali, anche forti, domenica.