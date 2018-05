Primo maggio, Cgil, Cisl e Uil: "Non si può andare al lavoro e non rientrare più a casa"

"Non può essere un paese civile e democratico, quello in cui uno Stato non affronta con un dibattito concreto gli incidenti e gli infortuni sull'occupazione", ribadisce Riccardo Colletti della Filctem, e gli fa eco Davide Camuccio, della stessa sigla: "Ancora molta incertezza sul piano politico e risultati troppo timidi in tema di ripresa dell'occupazione, anche nel nostro territorio". Infine Nicoletta Zago, ex lavoratrice Vinyls, sottolinea: "Dobbiamo avere la certezza di tornare a casa dopo una giornata di lavoro, non ci possono essere dubbi su questo, nel 2018. Troppe cose continuano a non andare, troppe le affermazioni che vorrei fare, ma non trovo le parole, e penso solo a continuare a lottare".