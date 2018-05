Pro Biennale 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Appuntamento tanto consolidato quanto irrinunciabile quello della Pro Biennale, presentata dal Prof.re Vittorio Sgarbi e organizzata da Salvo Nugnes, manager della cultura nonché Presidente di Spoleto Arte, dato il successo e l’importanza di questo evento proprio qui il Prof.re Vittorio Sgarbi ha scelto di festeggiare durante il vernissage il suo compleanno:numerosi e importanti sono i nomi degli invitati partecipanti dal soprano Katia Ricciarelli, Paolo Liguori direttore del TG Com, l’artista José Dalì, figlio di Salvador, Alberto D’Atanasio, direttore del museo Modigliani e Veronica Ferretti del museo Buonarroti, nonchè lo chef Giancarlo Vissani, Patrick di Striscia la Notizia e molti altri. L’inaugurazione della mostra gratuita le cui opere sono in vendita si terrà alle ore 16:00 di martedì 8 Maggio con la conferenza “Voci di donne” tenuta dalla giornalista Silvana Giacobini, direttrice di «Chi» e di «Diva e Donna» e Vanna Ugolini, scrittrice e giornalista de «Il Messaggero».

Due le sedi d’eccezione della Probiennale la Scuola Grande di San Teodoro (Campo San Salvador, 4811) scelta per l'inaugurazione e il Palazzo Grifalconi Loredan (Calle de la Testa, Sestiere Cannaregio, 6359) dove il noto critico ha infatti scelto di festeggiare con questa mostra la dimostrazione della sua passione per il mondo dell’arte. Sarà dunque questa una delle poche e valide occasioni per capire e conoscere meglio quelli che sono i maggiori artisti italiani ed esteri attivi sulla scena contemporanea, tutti accuratamente selezionati dal comitato scientifico, saranno infatti presenti numerosi giornalisti e la redazione di Sky ARTE che realizzerà un apposito servizio, al riguardo tra diversi e bravi artisti presenti ci sentiamo caldamente di consigliarvi e non perdervi le opere di Daniela Delle Fratte, nota anche con lo pseudonimo di DiDiF; artista figurativa internazionale che parla di un'arte al femminile scevra di ogni stereotipo ma semplice e poetica, nata a Roma ha vinto già diversi premi in importanti mostre in Italia e all’estero, nel suo curriculum troviamo eventi ed esposizioni a: Barcellona, Berlino, Francia, Malta, Miami, New York, Spagna e prossimamente anche Mosca e l’eclettica e dinamica Londra.

Nel contesto della Biennale di Architettura la Pro Biennale, promette, oltre alla mostra, un ricchissimo calendario di incontri fino al 29 maggio. I nomi a cui ogni evento è collegato appartengono tutti a personalità di spicco del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. Sabato 12 maggio è prevista una conferenza sull’arte contemporanea con Carlo Motta, responsabile dell’Editoriale Giorgio Mondadori mentre domenica 13 maggio si terrà il “Dialogo sulla moda” ove Tony Di Corcia presenterà la storia di Gianni Versace con "Gianni Versace. La biografia" e Roberta Camerino con "Schegge di R". Incontri che animeranno la Serenissima fino alla chiusura, infatti il 25 maggio è programmato l’incontro sull’arte, la scenografia e la sperimentazione con il premio Oscar Gianni Quaranta e il fotografo conosciuto in tutto il mondo Roberto Villa, amico di Dario Fo e Pier Paolo Pasolini. Un appuntamento imperdibile per l’arte e gli amanti dell’arte."

