Spunta un profilo fake del sindaco Brugnaro: «Attenzione, non dategli l'amicizia»

Un post condiviso sui social per avvisare i cittadini, «Attenzione! Questo profilo Facebook: https://www.facebook.com/luigi.brugnaro.56 con il mio nome e foto sta chiedendo l'amicizia e scrive ai cittadini, che ritengono erroneamente di mettersi in contatto con me. Non dategli l'amicizia! Insieme alla polizia postale stiamo facendo le dovute verifiche». Il messaggio è del primo cittadino veneziano Luigi Brugnaro che ha voluto mettere in guardia, domenica mattina. Sulla pagina Facebook indicata appare la foto di Brugnaro, il suo nome, e la frase «Politica delle Personalità». Non è la prima volta che accade, episodio analogo si verificò su Twitter nel 2015. La parodia inizialmente divertente causò disagi al vero sindaco che chiese la cancellazione del suo alter ego.



ATTENZIONE ❗️: questo profilo FAKE https://t.co/HigVZRqK9V con il mio nome e foto sta chiedendo l'amicizia e scrive ai cittadini, che ritengono erroneamente di mettersi in contatto con me.

Non dategli l'amicizia! Insieme alla Polizia Postale stiamo facendo le dovute verifiche. pic.twitter.com/6RfkoCUtnV — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 14, 2018