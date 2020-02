«Venezia non è una città-cartolina!»: guide abilitate unite per il turismo sostenibile | VIDEO

«Venezia è una delle più importanti città d’arte al mondo, tuttavia gran parte dei turisti vengono attratti esclusivamente dalla peculiarità del luogo. Solo una ridotta percentuale di chi la visita considera la sua vasta offerta artistica e culturale. Venezia è considerata essenzialmente una città-cartolina», questo è quanto affermano le guide turistiche abilitate del luogo, le quali hanno avviato un progetto denominato Guide di Venezia per un Turismo Sostenibile. Il progetto si basa su tre linee di sviluppo dedicate al turismo sostenibile, al turismo culturale e alla salvaguardia di Venezia. Per presentare al meglio questa iniziativa è stato realizzato un video multilingue, proiettato questa mattina durante la conferenza stampa presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, per sensibilizzare i visitatori sulla specificità di Venezia e sulle sue problematiche logistiche.

Per maggiori informazioni: http://www.venicesustainabletourism.com