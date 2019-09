Progetto "Generation" alla Nave de Vero: opportunità di lavoro per giovani disoccupati

La Nave de Vero aderisce al progetto no profit "Generation" volto a contrastare la disoccupazione giovanile con un percorsi formativi specializzati e gratuiti rivolti a ragazze e ragazzi dai 19 ai 29 anni nel settore del retail e della ristorazione. Il programma, lanciato nel 2015 in collaborazione con organizzazioni no profit, enti e aziende internazionali, vuole colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro favorendo l'incontro tra i ragazzi e le imprese. Il progetto "Generation" è già presente in molti paesi europei e in Italia è stato portato avanti con grande successo dal centro commerciale Porte di Roma con l'85% dei partecipanti che hanno trovato lavoro presso il centro stesso.

I dettagli dell'iniziativa

È prevista la selezione di candidati di ambo i sessi in età compresa tra i 18 e i 29 anni che, dopo avere affrontato una prima fase di selezione on line, saranno chiamati a sostenere dei colloqui attitudinali. A seguito della selezione finale, i candidati avranno la possibilità di mettersi alla prova, durante il mese di ottobre, con un corso di formazione gratuita – della durata di tre settimane – per assistenti alle vendite e operatori nel food & beverage. Il periodo di formazione prevedrà una parte teorica ma anche molta pratica. Al termine di questo percorso, i candidati avranno la possibilità di sostenere dei colloqui in alcuni dei punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Nave de Vero.

Come candidarsi

Per candidarsi basta collegarsi al sito ufficiale del centro commerciale e seguire le istruzioni. È prevista la compilazione del form con i propri dati anagrafici e il superamento di due test attitudinali, superati i quali i candidati saranno invitati a partecipare ai colloqui.