Da disoccupate a imprenditrici: candidature fino al 14 ottobre

Impresa al femminile: è quella del progetto Fabwoman, “Crea il tuo lavoro e la tua impresa digitale”, finanziato dalla Regione, partner le Camere di Commercio, rivolto a 8 donne, disoccupate o occupate, residenti in Veneto. La scadenza per l’invio delle candidature, per effettuare i colloqui di selezione a Mestre, è fissata per il 14 ottobre, quando saranno valutate motivazione e idee imprenditoriali delle candidate.

Obiettivo

Obiettivo dell’iniziativa è quello di creare delle figure altamente specializzate, dotate però di competenze trasversali, sostenendo l’occupazione femminile, in un mercato del lavoro sempre più digitale. Si tratteranno i temi dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità, mirando a rendere le lavoratrici autonome e competenti nella realizzazione della loro idea d’impresa, assicurando un pieno supporto, dagli aspetti burocratici a quelli organizzativi e finanziari.

Iscrizione

Il progetto, totalmente gratuito, prevederà per tutte le partecipanti 40 ore di corso “Crea il tuo lavoro e la tua impresa digitale”, durante il quale sarà fornito supporto nella fase iniziale di progettazione dell’idea imprenditoriale. Successivamente, tramite 20 ore di consulenza individuale “Dall’idea all’impresa”, le aspiranti imprenditrici saranno assistite da esperti nella redazione di un piano d’impresa personalizzato a cui seguiranno 16 ore di intervento formativo “Faboulous woman”. Il percorso formativo si concluderà con ulteriori 16 ore del laboratorio “Fablab Woman”. Per partecipare al bando è necessario compilare la scheda di iscrizione disponibile nel sito www.formaset.com e inviarla con codice fiscale, documento di identità, autocertificazione del titolo di studio e curriculum vitae alla mail fabwoman@formaset.com. Per le partecipanti inoccupate sarà necessario iscriversi a un Centro per l’Impiego acquisendo la propria Did (Dichiarazione di disponibilità al lavoro).