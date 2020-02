Progetto "Poseidone" Fisa Venezia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In data 21 gennaio 2020, presso l'istituto secondario "Luzzatti - Volta - Gramsci " di Mestre, si è svolta la conferenza organizzata dalla FISA (federazione italiana salvamento acquatico) sez. Veneto - in collaborazione con la guardia costiera di Venezia e con i vigili del fuoco in congedo, denominata "Poseidone", sui temi della sicurezza nel mondo acquatico e prevenzione all'inquinamento marino e terrestre. ll 1° Maresciallo Gianluca Merico del reparto operativo della capitaneria di porto di Venezia ha proseguito la conferenza illustrando ruoli e dipendenze ministeriali, nonché i diversificati compiti istituzionali della guardia costiera, focalizzando principalmente il suo intervento sulla sensibilizzazione della sicurezza in mare, della sua tutela e salvaguardia, descrivendo le numerose attività messe in essere dal Corpo grazie ai vari nuclei operativi dei diversi reparti che la compongono. La Fisa con il delegato di Venezia maestro di salvamento Matteo Giardini ha illustrato il tema dei rischi del mondo acquatico e della figura dell'assistente bagnante FISA con proiezione di filmati di addestramento ed esercitazioni come l'utilizzo delle unità cinofile, della moto d'acqua o della tavola surf da soccorso / rescue board. I vigili del fuoco in congedo hanno proseguito la conferenza con l'eroe della "Costa Concordia", l'ex responsabile del Nucleo sommozzatori di Vicenza Modesto Dilda che ha parlato dei pericoli delle acque vive o torrentizie e delle attività subacquee in genere con particolare attenzione ai pericoli dei bagni estivi nei fiumi limitrofi. La FISA comunica che a febbraio partirà il prossimo corso di assistente bagnanti FISA Venezia presso la piscina di via Calabria a Mestre.

