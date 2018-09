Nuova vita al Tronchetto: il progetto di riqualificazione da 20 milioni di euro

Nuovo look per il Tronchetto. È stato presentato mercoledì il progetto di riordino dell'isola, in due delibere approvate in giunta che ora dovranno approdare in Consiglio. Si tratta di un disegno di riordino complessivo della zona, secondo un'organizzazione più adeguata alle esigenze della città, e che favorisce una riqualificazione anche in termini di sicurezza. Un piano da 20 milioni di euro.

Sintesi

Realizzazione della caserma dei carabinieri, adeguamento degli spazi del centro logistico di interscambio merci, insediamento della polizia locale con la Smart Control Room, riordino del Consorzio ortofrutticolo e del Mercato ittico. Ma anche sistemazione dell’area adiacente la stazione di arrivo e partenza del People Mover, con un nuovo parcheggio per autobus, ridefinizione dell'area dedicata al mercato turistico giornaliero, servizi igienici a uso pubblico e destinazione di una zona da adibire ad attività ricettive. Sono alcuni dei punti principali di un piano completamente a carico dei privati, senza alcun onere per le casse pubbliche.

Caserma dei carabinieri

L’edificio sorgerà nella parte a nord dell’isola in un lotto di circa 1000 metri quadrati e, proprio nell’ottica di armonizzarsi con il contesto circostante, avrà una forma a “elle” aperta in una specie di corte interna. Una struttura di 398 metri quadrati, con altezza di 6 metri e una copertura piana, ospiterà pannelli solari e fotovoltaici. All’interno dell’edificio troveranno spazio zone operative e alloggi di servizio. Nell’ala est saranno invece collocate le celle detentive e un locale di massima sicurezza oltre ai magazzini. Le pareti esterne dell’edificio si caratterizzano per avere aperture solamente verso la corte, mentre la parte opposta, cieca, sarà rivestita in lamiera color grigio effetto zinco-titanio.

Centro Logistico interscambio merci

Posto in un’area di circa 22 mila metri quadrati, ha tre funzioni essenziali per la gestione economico-amministrativa della Città: il Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto, il Mercato Ittico, e la sede del Comando della polizia locale con la Smart Control Room, necessaria anche al controllo del traffico acqueo. La rilocazione del Consorzio Ortofrutticolo (per complessivi 2.100 metri quadrati) va letta guardando alla funzionalità globale dell’Isola Nuova del Tronchetto. Il trasferimento dei servizi igienici a uso pubblico, unitamente all’individuazione dell’area dedicata al commercio ambulante e alla realizzazione del parcheggio per autobus, prevedono appunto la demolizione di quella serie di fabbricati che attualmente riuniscono i magazzini del Cot. La Smart Control Room (finanziata con 6 milioni di euro) sarà dotata di attrezzature a profilo sofisticato che consentiranno, tra l'altro, anche il monitoraggio, il controllo e la gestione della navigazione lagunare.

Suddivisione

Il piano interrato verrà suddiviso in 2 parti: 3 mila metri quadrati al Mercato Ittico, e 2,5 mila alla polizia locale. A piano terra verranno distribuiti i tre diversi esercizi, assegnando: al Mercato 4.670 metri quadrati, al Cot circa 2.100 metri quadrati, e 270 metri quadrati alla polizia locale, che permettono il collegamento tra il piano interrato e il primo piano dove, in una superficie di 3.890 metri quadrati si estenderanno gli uffici e la Smart Control Room.

Mercato Ittico

Per quanto riguarda invece il Mercato Ittico, questo potrà essere interessato da soppalco di nuova realizzazione per una superficie di 1.700 metri quadrati dove poter assolvere funzioni complementari alla vendita. La parte di scoperto verrà ripartita in base alle specifiche attività e vedrà la realizzazione di un terrapieno rialzato per il trasbordo delle merci del Mercato Ittico con furgone di medio stoccaggio. Verrà poi prevista la demolizione degli attuali pontili a pettine lato laguna, per dar luogo a una linea di carico disposta parallelamente alla lunghezza dell’edificio. Questa sarà accessibile mediante rampe di idonea pendenza, e attrezzata con meccanismi di sollevamento delle merci. Sia il pontile che i varchi di carico saranno coperti con pensiline. Infine verranno individuate specifiche superfici a servizi da destinarsi ad area ristoro e sala di attesa.

Mercato turistico giornaliero e parcheggio autobus

L’area si sviluppa su una superficie di 6.500 metri quadrati e coincide con l’attuale area del Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto (Cot). Nel progetto di riqualificazione si procederà in due fasi attuative. Il primo stralcio prevede la realizzazione di un fabbricato a uso servizi igienici che sostituirà quelli già esistenti vicino al mercato ambulante che verranno rimossi. Congiuntamente si procederà alla realizzazione di una nuova area da dedicare al mercato turistico giornaliero. La seconda fase attuativa prevede la demolizione dei volumi attualmente assegnati al Cot per lasciare posto a un ampio parcheggio per autobus vicino alla struttura del People Mover, in fianco al nuovo bike-park.

Servizi igienici Pubblici

Il fabbricato si estenderà su una superficie coperta di 240 metri quadrati con un’altezza massima di 4 metri e verrà realizzato nel limite ovest del lotto e prevede la realizzazione di un edificio a pianta rettangolare con due ali laterali. Accoglierà 30 bagni oltre a funzioni complementari e comuni. In particolare si realizzeranno anche spazi per la guardiania e un locale nursery.

Area mercato turistico giornaliero

Le piazzole di sosta riservate al mercato turistico giornaliero vengono individuate in area immediatamente prossima al nuovo edificio sul lato est. Si realizzeranno 25 stalli dei quali 21 rivolti ad attività generiche e 4 dedicati a indirizzi commerciali che prevedano somministrazione di alimenti e bevande. Il tutto si svolgerà in una superficie a forma rettangolare di complessivi 1.200 metri quadrati. Ogni piazzola è di 5 metri per 4, e le quattro attività sono collocate ai vertici del rettangolo. Al fine di offrire un miglior servizio ai fruitori dell’area si è ritenuto utile determinare l’orario massimo di apertura del mercato turistico dalle 6 del mattino a mezzanotte, prevedendo un orario obbligatorio di apertura dalle 10 alle 18.

Parcheggio per autobus

Questa area di quasi 5 mila metri quadrati si trova a est della zona mercato e disporrà di 27 stalli per mezzi turistici pesanti. Una location strategica dato che è vicina alla stazione del People Mover. Tutta l’area carrabile sarà asfaltata con asfalto drenante, mentre le restanti zone saranno finite con cemento pettinato color bruno/ocra. Sarà garantita l’illuminazione notturna con l’impiego di lampioni torre-faro.

Seconda delibera

La giunta ha dato il via libera a una seconda delibera che, come la prima, dovrà essere discussa dalle Commissioni consiliari competenti e infine dal Consiglio comunale. Questa riguarda il recepimento dell’Accordo pubblico/privato tra il Comune di Venezia, Vtre Srl, e l’adozione di variante al Piano degli Interventi 32. La società si è impegnata a completare i lavori al Centro Logistico Interscambio Merci per l’insediamento del Mercato Ittico con un finanziamento di ulteriori 4,3 milioni. Questi fondi, al fine di non gravare sul bilancio comunale, saranno coperti con una compensazione, valorizzando i terreni promessi con un incremento di 13 mila metri cubi della volumetria complessiva realizzabile, e l'aumento delle destinazioni d'uso ricettivo, già previste dal piano urbanistico esistente

Vtre

La società Vtre si impegna inoltre ad ampliare la superficie a parcheggio di ulteriori 2.750 metri quadrati, cioè altri 110 posti auto, e a sistemare l’area verde. La Società verserà al Comune di Venezia 268.470,47 euro che diventano un ulteriore beneficio pubblico. Per quanto riguarda le tempistiche, Vtre entro 36 mesi dall’approvazione dell’Accordo si impegna a concludere i lavori del Centro Logistico Interscambio Merci.

L'approvazione di queste due delibere consente di procedere al pagamento degli oneri in carico al Comune di Venezia, pari a 7.863.466,95 di euro, maturati negli anni passati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dalla Società Vtre srl in attuazione del Piano Particolareggiato del 2003 e, infine, di dare piena attuazione alla Convenzione, approvata dal Commissario Straordinario ancora nel 2015, che prevedeva la realizzazione da parte del privato di interventi di interesse pubblico a corrispettivo del valore stimato per la cessione di tre lotti di proprietà comunale.