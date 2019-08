Rotatoria tra via Terraglio e ponte Da Verrazzano, 500 mila euro per riordinare il traffico

Abbattere il traffico e l'inquinamento. Si può, secondo la giunta comunale, con la realizzazione, approvata ieri, della rotatoria tra via Terraglio e gli svincoli del ponte Da Verrazzano.

I vantaggi

«Permetterà di fluidificare il traffico in uno degli svincoli più delicati della viabilità mestrina - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto -. Vedremo una diminuzione sensibile dei tempi di attesa e delle code soprattutto nelle ore di punta, e la riduzione dei livelli di inquinamento sia dal punto di vista acustico che atmosferico. Un progetto – conclude Zaccariotto – che, oltre ad aver avuto un contributo economico da parte della società Lidl Italia, favorirà la riqualificazione urbana, attraverso l’abbellimento architettonico e urbanistico del contesto esistente.

La struttura

I lavori di esecuzione avranno un costo complessivo di 500 mila euro e prevedono una rotatoria posizionata interamente al di sotto del ponte da Verrazzano. L’intersezione è caratterizzata da una forma ovale con dimensione longitudinale di 39,5 metri e trasversale pari a 33 metri, una corsia da 7 metri percorsa in senso antiorario, una corona sormontabile di 1,5 metri e un’aiuola centrale con sistemazione a verde. «Un ulteriore importante tassello dopo la realizzazione delle rotatorie dei 4 cantoni. Tutto questo rientra nel nuovo Piano Urbanistico di mobilità sostenibile in fase di redazione: un nuovo modo di intendere il muoversi in città, che permette di far convivere pedoni, ciclisti, vetture, mezzi di lavoro e di trasporto pubblico in sicurezza».