Sicuri sotto il sole: sul litorale l'abbronzatura per i turisti non è più selvaggia | VIDEO

In vacanza sicuri, dalla mattina alla sera. Nel mondo lo fanno già solo in Australia e da oggi, per la prima volta in Italia, accade anche in Veneto: la sanità e il turismo uniscono le forze per fornire ai milioni di vacanzieri che ogni estate affollano le spiagge un servizio di consulenza, prevenzione e, se del caso, di cura, sulla salute della pelle, messa a rischio da comportamenti sbagliati, o eccessivi, nell’esporsi al sole. Il progetto si chiama “Sicuri Sotto il Sole” ed è realizzato attraverso un protocollo di partenariato tra Regione, Ulss 4 Veneto Orientale, Confturismo Veneto e una serie di partner privati operanti nell’area sanitaria.

Primo esperimento in Italia

Si tratta di un'iniziativa che viene realizzata per la stagione in corso e proseguirà nel 2019. La novità è stata presentata venerdì mattina a Venezia, nella sede della Giunta regionale del Veneto, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, il presidente di Confturismo Marco Michielli e il dg dell’Ulss 4 Veneto Orientale Carlo Bramezza. Il pacchetto sanitario offerto da “Sicuri Sotto il Sole” prevede di erogare alle persone che lo richiedono un visita specialistica dermatologica e consigli per difendere la salute della pelle quando un’errata esposizione al sole o la mancata protezione possono esporre a conseguenze anche gravi, la preparazione per il paziente di una scheda personalizzata con consigli a valenza educativa e preventiva “patient customized”, oltre a un eventuale ulteriore percorso di approfondimento diagnostico e terapeutico a cura della Rizzola di San Donà. Il tutto con una contribuzione di soli 50 euro.

"La sanità mette a disposizione la sua esperienza"

"Ogni giorno facciamo tutto il possibile per curare al meglio i veneti - ha detto Coletto - e in estate facciamo volentieri uno sforzo in più per gli ospiti del nostro turismo che sono 25 milioni, solo sulle spiagge in estate - La sanità mette a disposizione la grande esperienza e l’elasticità organizzativa dell’Ulss 4 Veneto Orientale, capace di passare da 250 residenti assistiti d’inverno a 25 milioni durante l’estate. In questo caso, oltre a evitare brutte sorprese a persone magari poco esperte del nostro sole, offriamo anche una sorta di screening dermatologico rispetto alle malattie della pelle che possono essere anche gravi, e comunque fastidiose, molte delle quali sono legate all’esposizione al sole".