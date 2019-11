Venezia FC e Musei Civici insieme per un progetto che unisce cultura e sport

Venezia FC e la fondazione Musei Civici hanno presentato la loro nuova collaborazione in un progetto che mette insieme cultura e sport per una preparazione non solo altetica ma anche culturale dei ragazzi del Venezia calcio. Si tratta di una convenzione tra due enti che hanno scelto una partnership dallo scopo educativo che permetterà ai pre agonisti dell'under 11 e under 14 del Venezia di unire il loro allenamento sul campo a quello culturale con laboratori ad hoc, visite guidate a musei e palazzi storici di Venezia e percorsi mirati su collezioni permanenti o temporanee grazie al progetto "AllenaMente, linguaggi diversi" e MuVe Education. L'iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo Ducale.

Quest'opportunità si rivolge non solo ai giovani giocatori veneziani ma anche a tutti i ragazzi internazionali delle academies del Venezia FC in giro per il mondo che avranno la possibilità, durante i loro camp a Venezia, di usufruire di una VFC Friends Card per loro stessi e le loro famiglie che gli permetterà di entrare gratuitamente nei musei della città e sentirsi parte integrante della realtà veneziana non solo dal punto di vista sportivo ma anche artistico e culturale. Così, la loro presenza in città, avrà un valore ancora più forte.

«Fare incrociare sport e cultura è qualcosa di meraviglioso - afferma il presidente del Venezia FC Joe Tacopina - questo permette di rafforzare il legame con il tessuto veneziano che è uno degli aspetti più importanti che non può essere ignorato dal nostro club sportivo che punta all'avanguardia. Questo accordo ci permette di fornire ai nostri ragazzi un'opportunità di conoscere il patrimonio culturale e di avere stimoli diversi rispetto a quelli che ricevono sul campo per creare una generazione di atleti più consapevole e interessata».