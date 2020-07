Il Teatro Goldoni presenta la stagione estiva: in scena novità, grandi nomi e nove titoli per tutti i gusti

È stata presentata oggi pomeriggio sul palcoscenico del Teato Goldoni di Venezia la nuova stagione estiva che avrà come protagoniste 14 serate di spettacoli per tutti i gusti. A raccontare, in ateprima per la stampa, il palinsesto dell'estate 2020 c'erano il direttore del Teatro Stabile del Veneto Massimo Ongaro, l'attrice Ottavia Piccolo, l'attore Stefano Rota, la regista Sandra Mangini e la presidente della commissione cultura Giorgia Pea. Il teatro torna a toccare, così, gli animi degli spettatori dal vivo proponendo nove titoli che andranno in scena dal 24 luglio fino al 5 settembre tra nuove produzioni, anteprime e spettacoli di repertorio.

«È con grande felicità che possiamo finalmente dire al nostro pubblico: torniamo a teatro! Perché se non c’è pubblico non c’è teatro, se non c’è teatro non c’è città, e siamo felici di farlo con una stagione frutto di una grande collaborazione, con il Comune di Venezia, con la Regione Veneto e con Arteven - è il commento di Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile del Veneto –. I gusti predominanti di questa stagione sono infatti collaborazione, libertà e coraggio. Quindi lavorare insieme con tutte le realtà del territorio da quelle pubbliche a quelle private, per ritornare a essere liberi di andare a teatro, riflettere e divertirsi con la cultura senza avere paura».

232 i posti a sedere: riempibile più del 50% della platea

I posti a sedere nella platea del Teatro Goldoni saranno distanziati e ridotti a 232, invece dei 374 che corrispondono alla capienza massima della platea. Si tratta, ad ogni modo, di più del 50% delle sedute disponibili al pubblico che ci si augura di poter continuare a riempire qualora le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno. Resta l'obbligo di indossare la mascherina all'ingresso e all'uscita del teatro ma una volta seduti può essere tolta. Non ci sarà, invece, la misurazione della temperatura all'ingresso del teatro ma verranno richiesti i nominativi degli spettatori e un contatto. Avranno, inoltre, precedenza sull'ingresso gli abbonati che potranno anche usufruire del consueto sconto sul biglietto d'ingresso. Non potrà, però, essere garantito loro il rinnovo della stessa poltrona.

Il programma degli spettacoli