Teatro Goldoni: spettacoli a prezzi ridotti per i residenti di Venezia

Prezzi vantaggiosi per alcuni degli spettacoli di prosa della nuova stagione teatrale del Goldoni per i residenti grazie a un'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il comune di Venezia e il teatro. I residenti possono infatti usufruire degli sconti ritirando i tagliandi promozionali presso l'ufficio relazioni con il pubblico del comune.

Gli spettacoli in promozione

NEL TEMPO DEGLI DEI , 24 > 27 ott 2019 *

ORESTEA , 07 > 10 nov 2019

NATI SOTTO CONTRARIA STELLA , 21 > 24 nov 2019

UNA BANCA POPOLARE , 12 > 15 dic 2019

THE NIGHT WRITER , 16 > 19 gen 2020

APOLOGIA , 23 > 26 gen 2020

MOLIÈRE/IL MISANTROPO , 30 gen > 02 feb 2020

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE , 13 > 16 febbraio 2020

CAÍDA DEL CIELO , 27 feb > 01 mar 2020

LA DONNA LEOPARDO , 05 > 08 mar 2020

I MISERABILI , 19 > 22 mar 2020

MACBETH , 26 > 29 mar 2020

TEMPESTA , 16 > 19 apr 2020

I GEMELLI VENEZIANI , 07 > 10 mag 2020

* 1° spettacolo : i posti in platea saranno garantiti solo se acquistati venerdì 18 e sabato 19 ottobre.

Abbonamento Speciale Teatro

Anche quest'anno è prevista la formula "Abbonamento Speciale Teatro", per 9 degli spettacoli in calendario:

Una banca popolare di Romolo Bugaro, The Night Writer

Giornale notturno di Jan Fabre

Apologia di Alexi Kaye Campbell, Molière

Il Misantropo diretto e interpretato da Valter Malosti

La donna leopardo di Alberto Moravia

I miserabili di Victor Hugo

Macbeth di William Shakespeare

Tempesta di Aterballetto

I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni

Costi e info

Gli abbonamenti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Goldoni dall’ 11 al 17 ottobre 2019, dalle 10.00 alle 18.30 da martedì a sabato presentando il coupon ritirato precedentemente (a partire dall’1 ottobre ) presso l’URP. Il costo degli abbonamenti è: 162 € per la platea e 135 € per 1° e 2° ord. Il costo dei singoli tagliandi è invece di 15 € per la platea e 12 € per 1° e 2° ord. I posti in platea saranno garantiti solo se acquistati il martedì e mercoledì della settimana precedente allo spettacolo.

Ritiro tagliandi

I tagliandi promozionali vanno ritirati, esibendo un documento di identità, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (chiuso il primo lunedì del mese) esclusivamente presso una sede dell'URP: