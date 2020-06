Imu e tasse: Musile proroga tutte le scadenze al 30 settembre

La giunta comunale di Musile di Piave ha deliberato la sospensione dei versamenti relativi alle entrate tributarie comunali. Una misura pensata per venire incontro alla cittadinanza in questo momento di difficoltà causato dall'emergenza sanitaria. Nel provvedimento sono compresi i vari tributi in scadenza, a cui si aggiunge anche l'Imu, il cui versamento è previsto per il prossimo 16 giugno e che, come le altre imposte, può essere saldata entro il 30 settembre. La decisione è stata assunta nella giornata di ieri e si tratta di uno dei primi casi in Veneto Orientale.

Le imposte prorogate a settembre

A slittare, oltre all'Imu, vi sono:

l'imposta comunale sulla pubblicità (in scadenza il 31 maggio scorso)

la Tosap permanente seconda e terza rata (la prima con scadenza il 30 aprile e la seconda il 31 luglio)

le rateizzazioni su accertamenti Imu, Tasi e Tari (rate in scadenza tra l' 8 marzo e il 31 agosto)

la riscossione coattiva delle ingiunzioni-cartelle esattoriali (rate in scadenza tra l'8 marzo e il 31 agosto)

I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre in un'unica soluzione, senza l'aggravio di sanzioni o interessi.

«La proroga di tutti i tributi è una misura straordinaria a favore della cittadinanza - spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna - che al giorno d'oggi si trova ad affrontare le ripercussioni causate dal Covid-19 e che fatica a onorare questi impegni. Tra i vari tributi che siamo riusciti a far slittare vi è anche l'Imu, il cui pagamento era previsto esattamente tra una settimana. Ieri siamo riusciti a posticipare anche questa imposta al prossimo 30 settembre. La sospensione dei tributi causerà delle ripercussioni al bilancio comunale, viste le minori entrate previste: su questo siamo già al lavoro e vedremo come farvi fronte».

Chi è nelle possibilità di rispettare le scadenze originali può comunque procedere al pagamento.