La Protezione Civile chiude il numero verde Infocovid

Chiude l'attività Infocovid del numero verde 800 99 00 09 gestito dalla Protezione Civile Regionale. Il servizio attivo dal 22 di febbraio ha gestito, nei 130 giorni di emergenza Covid-19, 12.900 telefonate pari a 759 ore di conversazione, con picchi giornalieri di 370 telefonate.

Numeri per la segnalazione

Da mercoledì sera il numero torna disponibile esclusivamente per la segnalazione emergenze di protezione civile. Per porre quesiti sanitari relativi all'emergenza Covid-19 gli utenti possono inviare una email all'indirizzo emergenza.covid@regione.veneto.it, mentre per quesiti tecnici relativamente a decreti ed ordinanze all'indirizzo sala.operativa@regione.veneto.it o visitare i siti istituzionali della Regione del Veneto e delle Aziende ULSS competenti per territorio.