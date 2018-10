A La Prova del Cuoco, lo chef Diego Scaramuzza

Nel giorno che si chiude con la notte di Halloween si inizierà parlando di Zucca, con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma, che preparerà dei gustosissimi Ravioloni dolci fritti, ripieni di zucca candita.

Con lei, l’agronomo Augusto Tocci da Arezzo e il nutrizionista Marco Missaglia da Lecco sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo ortaggio.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef Stefano Pinciaroli da Firenze e lo chef Marco Rossi da Bergamo si sfideranno nella rivisitazione di un dolce senese tipico della festa di Ognissanti: il Pan co’ santi.

Per la rubrica “Piatto d’autore”, lo chef romano Marco Bottega sfornerà delle squisite Lasagne con prosciutto di Praga, mozzarella e carciofi.

Spazio anche alla creatività dello chef Diego Scaramuzza da Venezia, che cucinerà delle deliziose Patate farcite con verza, uova in camicia e briciole di speck.

Seconda “manche” per i protagonisti della La Prova del Cuoco: i concorrenti Giuseppe Rispoli da Napoli e Valentina Spinetti da Prato, che se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef romani Fabrizio Sepe e Ginevra Antonini.

A giudicarli lo chef Claudio Sadler da Milano, l’esperta gastronomica Luisanna Messeri da Firenze e - “giurato per un giorno” – l’attore Roberto Farnesi.

Nel corso della puntata l’inviato Ivan Bacchi sarà a Vallerano (Vt), alla ricerca di un piatto perduto della tradizione laziale: Fagiano con prugne e castagne.

Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report dai banchi del “Mercato Santa Scolastica” di Bari.