Mose, prove di funzionamento della paratoie a Chioggia

Continuano le verifiche e le prove di funzionamento della paratoie del Mose in laguna. Da oggi, lunedì 22 luglio, fino a giovedì, ne saranno movimentate 18 nella bocca di porto di Chioggia, come previsto dal ministero delle Infrastrutture.

Il programma delle prove

Sono poste a una profondità di 12 metri, pesano circa 300 tonnellate ciascuna, sono larghe 20 metri e lunghe 27, con 5 metri di spessore. Le dighe mobili saranno sollevate a gruppi di cinque fino a giovedì, mentre il 5 e 6 agosto verrà sollevata metà barriera al giorno, per permettere la navigazione durante il test. Le precedenti prove di sollevamento erano state fatte al Lido, sia nel lato Punta Sabbioni, Comune di Cavallino-Treporti (21 barriere), che sul fronte San Nicolò (20). In autunno è previsto il test per le 19 paratoie di Malamocco.