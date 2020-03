Gli psicologi dell'Ulss 3 Serenissima al servizio delle persone in isolamento e dei parenti dei malati

Gli psicologi dell'Ulss 3 Serenissima sono al servizio delle persone in isolamento e dei parenti delle persone ricoverate. E' attivo infatti il numero telefonico dedicato 041.2607919, al quale risponde uno psicologo, dal lunedì al venerdì negli orari 8.30-12.30 e 14.00-17-30. Si può contattare il servizio anche via email, indirizzando la propria richiesta di sostegno a psicologi.emergenza@aulss3.veneto.it.

Il servizio

Il punto di ascolto è stato avviato a cura degli psicologi di tutti i servizi territoriali, come sportello di ascolto e assistenza per le persone che, a seguito di un contatto, sono poste in quarantena o sono in isolamento, e per i familiari delle persone ricoverate presso i reparti che accolgono pazienti di Covid-19. Si aggiunge all'analogo servizio che l'Ulss 3 Serenissima ha avviato negli Ospedali per gli operatori sanitari impegnati nelle cure delle persone affette da Covid-19.