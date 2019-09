La Biblioteca Vez sbarca nel quartiere Pertini con un punto prestito libri | VIDEO

Inaugurato alla biblioteca Auser "Zorzetto" del quartiere Pertini di Mestre il punto prestito libri della Rete Biblioteche Venezia, in collaborazione con la biblioteca civica Vez. Presenti nell'occasione l’assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini, il presidente di Auser Sergio Tagliapietra e il presidente del comitato quartiere Pertini Giorgio Rocelli.

Il servizio

Si tratta di un nuovo servizio di prestito libri, film in dvd, cd musicali e audiolibri provenienti dalla Vez consultabili direttamente nella biblioteca rionale. I volontari dell’Auser saranno a disposizione dei cittadini che lo desiderano, ogni martedì e venerdì dalle 10 alle 12, per fornire informazioni sul servizio, guidare gli utenti nelle ricerche a catalogo e fare arrivare in sede il materiale che si vuole consultare e prendere in prestito, senza doversi recare di persona alla Vez in piazzale Donatori di Sangue.