Le serie tv da guardare durante la “quarantena"

After Life (1 stagione; in corso)

One-man show del geniale stand-up comedian Ricky Gervais.

Baby (2 stagioni; in corso)

Serie italiana che racconta la tristemente nota vicenda delle baby-squillo della Roma bene.

Better Call Saul ( 5 stagioni; in corso)

Spin-off e prequel del celebre Breaking Bad. La storia dell’avvocato Jimmy McGill, meglio conosciuto come Saul Goodman.

Big Mouth (3 stagioni; in corso)

Serie animata che racconta in modo esilarante la pubertà.

Black Mirror (5 stagioni; in corso)

Serie antologica che indaga il rapporto tra l’uomo e la tecnologia. Eccezionale fino alla terza stagione.

Bojack Horseman (6 stagioni; conclusa)

Serie animata, divenuta ormai cult, che narra la vita di una ex star holliwoodiana ormai depressa e dedita all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Cinica ma toccante.

Breaking Bad (5 stagioni; conclusa)

Una serie che ha fatto la storia. Acclamata da pubblico e critica mondiale. Walter White, professore di chimica malato di cancro, comincia a produrre e a spacciare metanfetamina con un suo ex studente. Da guardare tutta d’un fiato.

Cocco Bill (1 stagione; conclusa)

Serie western animata basata sulle storie a fumetti di Benito Jacovitti.

Deathnote (1 stagione; conclusa)

Anime tratto dal manga omonimo di culto. Light Yagami è uno studente modello che viene in possesso di un quaderno capace di uccidere la persona il cui nome viene scritto su di esso. Il protagonista lo userà per eliminare i peggiori criminali del pianeta.

Disincanto (2 stagioni; in corso)

Dal genio di Matt Groening, la sua ultima fatica racconta le bizzarre avventure della Principessa Bean e dei suoi amici Elfo e Luci in un fantastico medioevo.

Dracula (1 stagione; conclusa)

Miniserie scritta dai geniali creatori di Sherlock riguardante il famosissimo vampiro. Un esperimento riuscito in parte.

Élite (3 stagioni; in corso)

Tre ragazzi poco abbienti ricevono una borsa di studio per la scuola elitaria Las Encinas. Qui una giovane studentessa viene uccisa. La verità verrà rivelata con lo scorrere degli episodi. Problemi adolescenziali ed esistenziali sono alla base di questa serie a tratti thriller, a tratti erotica.

Friends (10 stagioni; conclusa)

Famosissima serie degli anni Novanta, ora resa disponibile nel catalogo Netflix. Le vicende di sei amici che vivono nello stesso palazzo di New York.

How I Met Your Mother (9 stagioni; conclusa)

Serie cult degli anni Duemila, racconta le peripezie sentimentali di Ted Mosby e dei suoi amici.

I Am Not Okay With This (1 stagione; in corso)

Un’adolescente è alle prese con i problemi della propria età, il lutto per la morte del padre e con la scoperta di poteri soprannaturali.

L’ alienista (1 stagione; conclusa ma atteso il sequel The Angel of Darkness)

Il dottor Kreizler è un alienista, cioè un esperto di psichiatria, che deve indagare su un feroce serial killer che trucida giovani ragazzi. Inquietante ma imperdibile.

La casa di carta (3 stagioni; in corso)

Famosissima serie che narra il tentativo di rapina da parte di una strana banda ai danni della zecca spagnola.

Le terrificanti avventure di Sabrina (3 stagioni; in corso)

Tra l’adolescenziale, il fantasy e l’horror. Sabrina è una giovane strega che cerca di dividersi tra una normale vita da teenager e la propria stirpe magica.

Luna Nera (1 stagione; ?)

In un’Italia medioevale lo scontro tra streghe e potere religioso è sempre più feroce. Non è un prodotto molto riuscito ma vale la pena di vederlo, almeno per sostenere gli esperimenti nostrani.

Love, Death + Robots (1 stagione; in corso)

Serie animata antologica per adulti prodotta da David Fincher.

Manhunt: Unabomber (1 stagione; conclusa)

La vera storia dell’indagine e della cattura di Ted Kaczynski, il cosiddetto unabomber che terrorizzò gli Stati Uniti.

Mindhunter (2 stagioni; in corso)

Gioiellino di Netflix. Prodotto e co-diretto da David Fincher, Mindhunter racconta la genesi dei primi profiler di serial killer dell’FBI. Inquietante.

Narcos (3 stagioni; conclusa)

La vera storia del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar.

Notte sul pianeta terra (1 stagione; conclusa)

Documentario in sei puntate sulla natura durante le ore notturne. Narrato, nella versione italiana, dalla voce di Alessandra Mastronardi.

Orange Is the New Black (7 stagioni; conclusa)

Racconto corale di numerose donne rinchiuse in una prigione degli Stati Uniti. Coraggioso, divertente e allo stesse tempo toccante. Non potrete non affezionarvi alle detenute.

Peaky Blinders (5 stagioni; in corso)

La vicenda umana del boss della malavita Tommy Shelby nella Birmingham del 1919.

Rick & Morty (4 stagioni; in corso)

Le strambe avventure di Rick, scienziato geniale ma folle, e Mortimer, quattordicenne timido e di buon cuore.

Russian Doll (1 stagione; in corso)

Nadia è una ragazza che si trova imprigionata, suo malgrado, in un inspiegabile loop temporale. Esilarante e divertente.

Sex Education (2 stagioni; in corso)

Divertentissima serie che si focalizza sulla sessualità e sull’importanza del parlarne agli adolescenti.

Sherlock (4 stagioni; conclusa)

Svecchiare il personaggio di Sherlock Holmes e trasporlo ai giorni nostri è stato reso possibile grazie a questa imperdibile serie. Scritta con maestria e recitata ancora meglio. Da non perdere.

Siamo fatti così (1 stagione; conclusa)

Famosissima serie animata degli anni ’80/90 che racconta in modo divertente e scientifico il corpo umano.

Stranger Things (3 stagioni; in corso)

Elogiatissima serie, tra le più famose di Netflix. Un divertissement assicurato tra le nostalgiche atmosfere degli anni ’80.

The Crown (3 stagioni; in corso)

Tutto sulla vita della regina Elisabetta II d’Inghilterra.

The End of the F***ing World (2 stagioni; conclusa)

Lui crede di essere uno psicopatico, lei ha problemi relazionali. Una coppia improbabile che trascorrerà avventure pericolose ed esilaranti.

The Sinner (2 stagioni; in corso)

Ogni stagione di questo thriller psicologico è autoconclusiva. Protagonista della prima è Cora, una madre di famiglia che uccide uno sconosciuto senza alcun apparente motivo. Personaggio principale della seconda, invece, è Julian, un tredicenne che avvelena i suoi genitori. Ad indagare e a portare a galla spaventosi segreti sepolti nell’inconscio ci penserà il detective Ambrose.

The Umbrella Academy (1 stagione; in corso)

I sette fratelli Hargreeves si riuniscono dopo la morte del padre. Un’unica particolarità: hanno tutti superpoteri.

The Witcher (1 stagione; in corso)

Il witcher è un essere mutante uccisore di mostri in un mondo popolato da creature magiche, maghi, elfi e nani. Un fantasy godibile.

Tredici (3 stagioni; in corso)

Serie che ha fatto molto parlare di sé. Una ragazza si suicida per tredici motivi differenti che racconta incidendo vecchie audiocassette. Partita bene, la serie si trascina stancamente alla seconda stagione ma si riprende abbastanza nella terza.

Vikings (6 stagioni; in corso)

I Vichinghi come non li avete mai visti. Battaglie sanguinose, riti nordici, passioni, tradimenti e la feroce ricerca del potere sono i protagonisti di questa serie.

When They See Us (1 stagione; conclusa)

Nel 1989 cinque adolescenti vennero ingiustamente accusati di aver commesso una terribile aggressione ai danni di una giovane donna. Questa intensa miniserie racconta uno dei peggiori errori giudiziari della storia degli Stati Uniti.