Quattordicesime ai pensionati, versamenti Inps del dovuto a settembre: "Occhi aperti"

"Abbiamo scritto all'Inps per il grosso disguido causato - dice Piergiorgio Carrer, Spi Cgil Venezia - visto il mancato versamento di migliaia di quattordicesime ai pensionati, a luglio, così come doveva essere per gli aventi diritto. E finalmente abbiamo avuto risposta. Raccomandiamo massima attenzione anche qualora non ci sia stato il versamento della quota stessa negli anni precedenti. Con una verifica possiamo stabilire se è presente il diritto, e recuperarlo anche retroattivamente".