La quercia di Fossalta di Portogruaro in concorso come albero italiano dell'anno

La grande quercia di Fossalta di Portogruaro è tra i quattro "giganti" candidati al concorso, unico nel suo genere, di albero italiano dell'anno, un contest sponsorizzato dall'organizzazione italiana Giant Trees Foundation e nato per sottolineare l'importanza della salvaguardia della natura e, nello specifico, degli alberi. Insieme alla "vecja" di Fossalta, così chiamata dagli abitanti del posto, compaiono in concorso anche la quercia delle Checche della provincia di Siena, il leccio dell'Etna e la quercia Vallonea di Tricase, in Puglia. L'albero vincitore si aggiudicherà non solo il titolo di migliore albero italiano 2019 ma avrà anche la possibilità di passare alla finale dell'albero europeo dell'anno 2020.

La quercia di Fossalta

La quercia di Fossalta di Portogruaro è un albero alto 16 metri e con una circonferenza di 9. Si tratta di un esemplare che è sorprendentemente vuoto al suo interno ma, nonostante questo, è in grado di restare in piedi e sorreggere tutto il suo peso. Dell'età di circa 600 anni, la "vecja" di Fossalta era presente già tempi della Serenissima sotto forma di un semplice alberello.