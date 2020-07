Querini Stampalia: più giorni di apertura nel mese di luglio

La Querini Stampalia amplia i giorni di apertura al pubblico nel mese di luglio. A partire dal primi fine settimana del mese, infatti, il museo, l'area Scarpa con giardino, la collezione Intesa Sanpaolo e le mostre temporanee saranno aperte anche di venerdì. Dal 3 luglio dunque le aperture settimanali delle collezioni saranno dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00, per un numero limitato di visitatori contemporaneamente. Tutte le domeniche i residenti avranno ingresso gratuito prenotando il proprio posto sul sito ufficiale. L'ingresso alla Fondazione è consentito a utenti e visitatori già dotati di mascherina e previa sottoscrizione di autocertificazione in merito a quarantena Covid-19 e misurazione della temperatura corporea.

Visite a porte chiuse durante la settimana

Fino a metà di luglio, durante i giorni infrasettimanali, dal martedì al giovedì, dalle 10.00 alle 17.00, sarà possibile scoprire la Querini Stampalia con le sue architetture, il giardino, le collezioni d’arte e le mostre temporanee attraverso una visita esclusiva, a porte chiuse, per piccoli gruppi. Si tratta di un percorso guidato di un'ora, per gruppi di massimo 5 persone (costo 20€ a persona: biglietto di ingresso + visita guidata) e per partecipare basta inviare una mail a ticketmuseum@querinistampalia.org.

Le mostre temporanee

Prorogate al 30 agosto 2020 le mostre:

